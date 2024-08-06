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Азербайджан, Казахстан и Узбекистан согласовали проект соединения энергосистем

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан согласовали проект соединения энергосистем

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали протокол по итогам трехсторонней встречи по проекту соединения энергосистем, которая состоялась в Астане, говорится в сообщении Минэнерго Азербайджана.

Так, на встрече были обсуждены работа, проделанная по созданию «зеленого» энергетического коридора «Азербайджан-Центральная Азия-Европа», и дальнейшие шаги, которые предстоит предпринять.

Было отмечено, что согласован проект Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи «зеленой» энергии между тремя странами, утверждено Техническое задание для подготовки первоначального технико-экономического обоснования, а итальянская компания «CESI» была выбрана для его разработки.

Также было подчеркнуто, что достигнута договоренность о создании совместного предприятия с участием национальных энергетических компаний сторон.

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