Баку и Астана готовят к подписанию соглашения о стратегическом партнерстве

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Азербайджан планирует подписать с Казахстаном межправительственное соглашение о стратегическом партнерстве в энергосфере, сообщает Report.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов, выступая на первой встрече министров энергетики стран Центральной Азии. Говоря о текущем уровне сотрудничества в энергосфере с Казахстаном, замминистра указал на возобновление с марта прошлого года транспортировки казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

По его словам, позитивная динамика данного сотрудничества позволяет в перспективе повысить объем транспортировки нефти.

“В целях дальнейшего углубления энергетического сотрудничества между нашими странами подготовлен проект «Соглашения о стратегическом партнерстве в области энергетики между правительствами Азербайджана и Казахстана». Уверен, что подписание документа будет способствовать подъему наших отношений на стратегический уровень», – сказал О.Зейналов.