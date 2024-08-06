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Эльдар Азизов раскритиковал главу ИВ Бинагадинского района Баку

Эльдар Азизов раскритиковал главу ИВ Бинагадинского района Баку

За последнее время одним из наиболее проблемных районов Баку в санитарном плане является Бинагади. В этой связи было проведено широкое совещание с участием руководства исполнительной власти Баку и данного района, руководителей коммунальных и хозяйственных служб, а также руководителей муниципалитетов по устранению проблем в области санитарной очистки в районе и присоединению района к проекту по сбору, вывозу и сортировке твердых бытовых отходов, реализуемому в Баку, сообщили Minval.az в Исполнительной власти города Баку.

Выступая на совещании, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов рассказал о проекте, реализованном за последние 5 лет в столице, отметив, что благодаря вниманию и заботе главы государства, материально-техническая база коммунальных служб была укреплена, подчеркнув что в результате политики Президента уровень жизни населения повысился, благодаря чему люди более заботливо относятся к своему городу и как результат, сегодня чистота города Баку радует глаз.

Было отмечено, что, несмотря на наблюдаемые позитивные изменения, благоустройство и положительные работы, со стороны главы ИВ Бинагадинского района всё еще остаются  негативные моменты в сфере коммунального хозяйства. В связи с этим работа руководства района и коммунальных служб подверглась строгой критике. Учитывая данные недостатки, было решено провести проект по сбору, вывозу и сортировке твердых бытовых отходов на территории района.

На совещании заслушаны отчеты представителей поселков и административного территориального округа, им сделаны строгие предупреждения и установлен конкретный срок для устранения проблем на подведомственной территории.

На встрече было отмечено, что в результате мероприятий, проведенных в коммунальной сфере в последние годы Баку в благоустроенный город и стал чище. Данный проект продолжается в 8 районах столицы. В ближайшее время начнется реализация проекта и в Бинагади. В информационно-разъяснительной работе здесь, как и в других районах, примут участие волонтеры Общественного объединения «Региональное развитие».

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