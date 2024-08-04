Наша метательница молота вышла в финал Олимпиады |
На Баку опустится 38-градусная жара |
Китай направил на Тайвань мощную орду |
В ожидании удара Ирана Пентагон направил на Ближний Восток генерала |
Мамедли: Мы вынудили французов стоя слушать гимн Азербайджана (видео) |
«Хезболла» и Израиль нанесли удары друг по другу (фото, видео) |
Посольство США призвало граждан покидать Ливан с любым билетом |
МИД Азербайджана призывает граждан страны как можно скорее покинуть Ливан |
КСИР рассказал, когда отомстит Израилю за смерть Хании |
Главное Мнения

В Израиле назвали свою дату иранского удара

В Израиле назвали свою дату иранского удара

Иранские ВС планируют атаковать Израиль 12-13 августа, в священный день «Девятое ава» — национальный день траура еврейского народа. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на источники в Sky News Arabiya.

«По имеющимся данным, атака Ирана будет координироваться с «Хезболлой», поддерживаемым Ираном шиитским движением, действующим в Ливане», — сказано в тексте материала.

По информации источника, это нападение должно стать неожиданным, поскольку сотрудники служб безопасности Израиля в день праздника могут совершать религиозные обряды.

Девятое ава — траурный день еврейского народа — день, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы.

Теги:
Из этой рубрики
Дотком: Война на Ближнем Востоке станет концом Израиля
Мнения

Дотком: Война на Ближнем Востоке станет концом Израиля

2024/08/04, 13:08
В Израиле назвали свою дату иранского удара
Мнения

В Израиле назвали свою дату иранского удара

2024/08/04, 11:05
WSJ: Ответ Ирана может застать Израиль врасплох
Мнения

WSJ: Ответ Ирана может застать Израиль врасплох

2024/08/03, 10:18
Экс-полковник армии США: Трамп заморозит помощь Украине
Мнения

Экс-полковник армии США: Трамп заморозит помощь Украине

2024/08/02, 22:36
Фарда Асадов: Израиль не готов отражать удары сразу в нескольких направлениях
Мнения

Фарда Асадов: Израиль не готов отражать удары сразу в нескольких направлениях

2024/08/02, 16:11
Эксперт предрек рост поставок F-16 в Украину
Мнения

Эксперт предрек рост поставок F-16 в Украину

2024/08/01, 23:58
Гиркин: В России намного выгоднее и безопаснее быть русофобом и сволочью
Мнения

Гиркин: В России намного выгоднее и безопаснее быть русофобом и сволочью

2024/08/01, 19:21
Расим Мусабеков: «Я бы очень не хотел, чтобы в этот процесс была вовлечена Турция»
Мнения

Расим Мусабеков: «Я бы очень не хотел, чтобы в этот процесс была вовлечена Турция»

2024/08/01, 14:12
Марков: Ответ Ирана будет демонстративным, но несущественным
Мнения

Марков: Ответ Ирана будет демонстративным, но несущественным

2024/08/01, 00:26