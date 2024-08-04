В Израиле назвали свою дату иранского удара

Иранские ВС планируют атаковать Израиль 12-13 августа, в священный день «Девятое ава» — национальный день траура еврейского народа. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на источники в Sky News Arabiya.
«По имеющимся данным, атака Ирана будет координироваться с «Хезболлой», поддерживаемым Ираном шиитским движением, действующим в Ливане», — сказано в тексте материала.
По информации источника, это нападение должно стать неожиданным, поскольку сотрудники служб безопасности Израиля в день праздника могут совершать религиозные обряды.
Девятое ава — траурный день еврейского народа — день, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы.