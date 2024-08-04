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Главное Общество

Тяжелые последствия ковида могут настичь и спустя годы

Тяжелые последствия ковида могут настичь и спустя годы

Переболевшие COVID-19 страдают депрессией, тревогой, усталостью и проблемами с памятью даже через 2-3 года после заражения, сообщают британские учёные.

Исследование выявило постоянные и значительные симптомы, включая низкие результаты по тестам внимания и памяти. Многие участники отмечали ухудшение депрессии, тревожности и усталости, а также появление новых симптомов спустя годы.

Более четверти респондентов были вынуждены сменить работу из-за ухудшения здоровья и неудовлетворительных результатов труда.

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Тяжелые последствия ковида могут настичь и спустя годы
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Тяжелые последствия ковида могут настичь и спустя годы

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