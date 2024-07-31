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Главное Экономика

В Центробанке отметили, что из-за решений Тарифного совета в Азербайджане вырастет инфляция

В Центробанке отметили, что из-за решений Тарифного совета в Азербайджане вырастет инфляция

Прямое и косвенное повышающее влияние роста регулируемых цен на прогноз инфляции в Азербайджане ожидается в 1,5 процентных пункта, из которых 1 процентный пункт может реализоваться в 2024 году.

Об этом сообщает Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

«Последующие решения о сохранении или повышении учетной ставки будут зависеть от фактической инфляции и ее прогноза, динамики внешних и внутренних факторов риска. В целом, существующие монетарные условия направлены на удержание инфляции в пределах целевого диапазона и стабилизацию инфляционных ожиданий. Согласно обновленным прогнозам, при неизменности текущих условий ожидается, что базовая инфляция составит 5,4% в 2024 году и 5,5% в 2025 году. Пересмотр прогноза инфляции в сторону повышения в основном связан с ожиданием более низких темпов укрепления номинального эффективного курса маната, а также с изменениями цен и тарифов на товары и услуги, регулируемые государством», – заявили в ЦБА.

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