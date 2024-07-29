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Fitch Ratings констатирует снижение чувствительности к валютному риску в Азербайджане

Fitch Ratings констатирует снижение чувствительности к валютному риску в Азербайджане

Укрепление потенциала управления внутренней ликвидностью и спросом на валюту, а также расширение инструментов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) способствовали оздоровлению банковского сектора.

Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Fitch Ratings также отмечает, что ЦБА с мая приостановил период смягчающей денежно-кредитной политики: «Мы не ожидаем снижения дополнительной учетной ставки, учитывая ожидаемый рост инфляции из-за роста регулируемых цен и прогнозируемого роста государственных расходов в скорректированном бюджете Азербайджана на 2024 год».

Агентство полагает, что годовая инфляция в первом полугодии 2024 года находилась ниже целевого диапазона ЦБА (4% ± 2 процентных пункта) и составит в среднем 3,5% в 2024 году, а в 2026 году – 4%. Она увеличится до 7%, что выше прогноза на 2,5% для медианы «BBB».

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