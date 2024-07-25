Трамп рассказал о диалоге с Зеленским (видео)

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Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп прокомментировал свой телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я сказал, что мы должны закончить эту войну», – заявил Трамп в эфире американского телеканала.

По словам Трампа, он сказал Зеленскому, что Россия победила Гитлера и Наполеона. И добавил, что обещанное Киевом весеннее наступление ВСУ так и не состоялось.

Также он назвал одним из виновником конфликта действующего президента США Джо Байдена.

«Он не должен был допустить этого. Это было легко остановить», – заключил Трамп.

