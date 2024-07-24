Шольц уверен в победе Харрис над Трампом

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Камала Харрис, которой пророчат место кандидатки от Демократической партии, может победить Дональда Трампа на президентских выборах США. Об этом пишет Bild в среду, 24 июля.

«Я думаю, очень вероятно, что Камала Харрис победит на выборах», – отметил Шольц.

Он подчеркнул, что неоднократно встречался с вице-президентом, и охарактеризовал ее как «компетентного и опытного политика, точно знающего, что делает».

По словам Шольца, Харрис «имеет очень четкие представления о роли своей страны, о событиях в мире и о вызовах, с которыми мы сталкиваемся».