Шольц уверен в победе Харрис над Трампом

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Камала Харрис, которой пророчат место кандидатки от Демократической партии, может победить Дональда Трампа на президентских выборах США. Об этом пишет Bild в среду, 24 июля.
«Я думаю, очень вероятно, что Камала Харрис победит на выборах», – отметил Шольц.
Он подчеркнул, что неоднократно встречался с вице-президентом, и охарактеризовал ее как «компетентного и опытного политика, точно знающего, что делает».
По словам Шольца, Харрис «имеет очень четкие представления о роли своей страны, о событиях в мире и о вызовах, с которыми мы сталкиваемся».