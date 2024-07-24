ЦИК Азербайджана отменил утверждение кандидатуры Эльтона Мамедова в депутаты

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Сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии было рассмотрено обращение группы избирателей об отмене утверждения кандидатуры бывшего депутата, самовыдвиженца Эльтона Мамедова от Уджарского избирательного округа №94.

Избиратели попросили отменить кандидатуру Эльтона Мамедова, который скрывал в заявках информацию о доходах и имуществе, передает АПА.

Об этом на сегодняшнем заседании ЦИК сообщил член ЦИК Габиль Оруджев.

Вопрос был вынесен на голосование, решение ЦИК об утверждении кандидатуры Эльтона Мамедова в депутаты было отменено.

Отметим, Эльтон Мамедов является братом бывшего министра транспорта Зии Мамедова.