Леонид Ивашов – «Минвалу»: Между всеми покушениями на государственных лиц, несомненно, есть связь

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что покушение на основателя правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Бидзину Иванишвили готовили те же силы, что пытались убить премьер-министра Словакии Роберта Фицо и экс-президента США Дональда Трампа: «В последний период было совершено два теракта – один в Словакии, второй в США. Это общий почерк, который характеризует одни и те же глобальные политические силы».

Отметим, что СГБ Грузии распространила информацию о том, что расследует факты подготовки преступлений, которые профинансированы бывшими грузинскими чиновниками и представителями силовых структур, находящимися в Украине.

Между тем за последние месяцы произошел ряд покушений на убийство известных государственных лидеров, плюс погиб президент Ирана Ибрахим Раиси, и это уже не случайность, когда выстраивается такая цепь. Об этом в интервью Minval.az, комментируя последние события, заявил специалист в области геополитики, конфликтологии, международных отношений, военной истории, доктор исторических наук Леонид Ивашов.

По его словам, теми силами, о которых говорит Кобахидзе, может быть теневое правительстве, часто упоминаемое Дональдом Трампом.

«К нему же можно отнести глубинное государство, теневую мировую власть и так далее. Это не случайные покушения, а кто-то действительно организует их. Давайте вернемся на пару лет назад и посмотрим, что происходит. Во-первых, Всемирный экономический форум в Давосе (президентом ВЭФ является Клаус Шваб), который состоялся зимой этого года: они выдвигают новый порядок мироустройства, где государства не будут играть никакой роли, они вообще должны исчезнуть, не должно быть границ, наций, цивилизаций, люди не должны иметь своей собственности, не должно быть среднего класса, а должен быть мир, подобный концлагерю – это вот все в программе давосского форума. А это достаточно такой влиятельный орган, и эти моменты обсуждаются на очень серьезном уровне. Далее, мы видим, что в мае состоялось заседание Бильдербергского клуба, который тоже из серии тех, кто управляет миром. Идет процесс убийства государств», – сказал эксперт.

По его словам, сегодня запускаются программы Римского клуба, где речь идет как раз о том, что особенно ярко проявляется в ходе президентских гонок в США. Вопрос стоит так: быть ли государствам как субъектам международных отношений, как субъектам безопасности? Быть ли государствам, которые образовывают главную международную организацию, ту же ООН? Или, как в программе Шваба, государств вообще быть не должно, а управлять миром будут несколько частных компаний типа Black Rock (американская международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке)?

На вопрос: «Что этим силам дало бы убийство Иванишвили?» Ивашов ответил, что силы эти привели бы к власти своих, подконтрольных им, людей.

«Речь идет о том, что эти огромные корпорации, с определенной идеологией, сегодня финансируют федеральную резервную систему. И такие компании хотят поглотить государства и убрать их вообще, а также людей, которые их представляют, заменив их послушными. Да, могут быть институты управления государством, но они не будут иметь никакой самостоятельности, независимости, и они не будут представлять интересы большинства простых людей. Вот в чем дело. Политика должна быть единой, а Иванишвили пытается сохранить государство, в какой-то степени независимое. Сегодня идет битва за то, будет ли человечество жить в системе государств или государства будут уничтожены. А дальше начнется беспредел», – сказал Леонид Ивашов.

Рамелла Ибрагимхалилова