ЕС 24 июля рассмотрит жалобу Венгрии и Словакии на Киев

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Евросоюз в среду рассмотрит жалобу Венгрии и Словакии на решение Украины прервать прокачку нефти «Лукойла», сообщил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл.

Он подчеркнул, что угрозы дефицита нефти в ЕС нет.

«Мы можем подтвердить, что вчера замглавы ЕК [Валдис] Домбровскис получил совместное письмо глав МИД Венгрии и Словакии о последствиях решения Украины прекратить прокачку нефти «Лукойла» по нефтепроводу «Дружба». Мы изучаем содержание письма и собираем информацию для принятия решений. На данный момент это никак не влияет на снабжение ЕС нефтью, – сказал он. – Словакия и Венгрия запросили проведение Комитета по торговой политике в среду, и это предоставит хорошую возможность обсудить все последствия».

Ранее Венгрия объявила, что своим решением Киев нарушил положения Соглашения об ассоциации с ЕС.