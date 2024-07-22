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Азербайджан должен создать хранилище в 250 МВт для интеграции 2 ГВт зеленой энергии

Азербайджан должен создать хранилище в 250 МВт для интеграции 2 ГВт зеленой энергии

Для интеграции 2 ГВт зеленой энергии Азербайджану необходимо хранилище в 250 МВт.

Об этом исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов заявил в ходе презентации на тему «Солидарность ради зеленого мира – COP29» в рамках II Шушинского глобального медиафорума, передает Report.

«Мы рассчитывали в 2024 году создать условия для хранения энергии на первые 50 МВт. Решение касательно остальных 200 МВт будет принято позднее по мере необходимости»,- сказал он.

По словам Солтанова, в целом проект создания хранилища зеленой энергии на 250 МВт планируется реализовать до 2027 года.

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