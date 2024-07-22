Армения испытала новое вооружение против Азербайджана по указанию США, Франции и ЕС: «Минвал» узнал сенсационные подробности

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Очередная провокация армянских реваншистов, на сей раз на Кельбаджарском направлении, может иметь весьма масштабные и драматичные последствия. Прежде всего, на границе достаточно долго было тихо. Баку и Еревану удалось продвинуться в вопросе делимитации и демаркации границ на одном из самых сложных участков — Газахском. На таком фоне обстрел — это уже провокация с далеко идущими целями. Более того, Армения впервые за последний год использовала тяжелое оружие.

Но самое главное и самое опасное — в другом. Как стало известно Minval из заслуживающих доверия источников, обстрел азербайджанских позиций был совершен при участии, а вернее, соучастии военных советников, представляющих США, Францию и Евросоюз. Таким образом решили испытать в боевой обстановке недавно переданное Армении летальное оружие. Также рассчитывали при помощи внешней разведки отследить, как будет реагировать на обстрел азербайджанская армия.

Кроме того, есть информация об использовании против азербайджанских военнослужащих в реальных боевых условиях снайперских винтовок, предоставленных ВС Армении военными США и Франции, а также офицерами разведки, входящими в миссию Евросоюза. Выбор выгодной огневой позиции, отход после стрельбы, установка «обманок», то есть фальшивых огневых точек, ведение разведки при помощи средств связи и других средств сразу после обстрела и многие другие задачи — всё это делалось уже в соответствии с военными стандартами Запада и стран НАТО.

И как это понимать? О такой подрывной операции очень трудно «договориться на месте» за ящик армянского бренди. Очевидно, что наблюдательная миссия Евросоюза в Армении — EUMA — окончательно разоблачила себя. Это новая подрывная миссия, созданная Францией и США на основе идеологии «крестоносцев». Иначе объяснить внезапно вспыхнувшую «любовь» к Армении просто не получится. А «в поле» эта миссия, которая состоит по большей части из отставных полицейских и профессиональных военных — не просто любители кататься по горам с биноклями. Это фактически французская военная база в регионе. Более того, Франция и её союзники открыто расширяют «инструментарий» поддержки процесса ремилитаризации Армении. Для Еревана открывается финансирование Европейским фондом мира, который, несмотря на привлекательное название, представляет собой военную программу.

Возможно, конечно, такое внимание «больших дядей» очень радует Армению. Но это тот самый Запад, который уже фактически уничтожил Украину, сначала пообещав ей поддержку в случае войны, а потом не выполнив собственных обещаний, а ещё раньше, в 2008 году, предал Грузию. Сегодня этот же самый Запад втягивает в свою игру Армению. С теми же обещаниями военной поддержки, финансовых вливаний и т.д. Причём если Украина и Грузия подверглись агрессии, то Армения сама совершила агрессию против Азербайджана и даже после собственного военного разгрома не отказывается от территориальных претензий к нашей стране и планов повторной оккупации азербайджанских территорий.

Армении, конечно, не привыкать выступать в роли инструмента чужой политики и таскать для кого-то каштаны из огня. Сегодня Ереван активно включается в «новый поход крестоносцев на Кавказ». Но как на фоне реализации в Армении таких военных программ Азербайджан может доверять Евросоюзу? Любое сотрудничество и партнёрство — улица с двусторонним движением. И удары в спину здесь недопустимы.

Отдел политики Minval.az