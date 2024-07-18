Лондон обложил санкциями перевозчиков российской нефти

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Власти Великобритании внесли в санкционный список 11 танкеров, которые задействованы в перевозках российской нефти. Документ опубликован на сайте ведомства.

Указанным судам запрещается доступ в британские порты, а их регистрацию в судовом реестре Великобритании могут прекратить. Кроме того, капитанам и лоцманам подсанкционных судов грозит задержание. Все эти танкеры ходят под флагами Габона, островов Кука и Панамы.

Ранее Bloomberg выяснил, что Великобритания и несколько европейских стран согласны с необходимостью усилить меры борьбы с доходами России от продажи нефти и начали разрабатывать соответствующие способы.