Министр экономики провел в Италии ряд встреч (фото)

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В ходе встреч проведенных в рамках визита в Италию министра экономики Микаила Джаббарова обсуждены возможности развития азербайджано-итальянских экономических отношений.

В рамках визита в Италию министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с министром компаний и продукции «Made in Italy» Адольфо Урсо. Отмечено, что Азербайджан и Италия придают большое значение укреплению многовекторного стратегического партнерства. На встрече отмечена роль Азербайджана в развитии «Среднего коридора», который является важным торговым маршрутом, соединяющим Восток и Запад, и представлена информация о привлекательных инвестиционных возможностях, создаваемых для предпринимателей.

Подчеркнута успешная работа итальянских компаний в различных сферах экономики Азербайджана и отмечена важность расширения партнерства между деловыми кругами.

На встрече с министром окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратини отмечены положительные результаты сотрудничества в энергетической сфере. Отмечено, что энергетическое сотрудничество является важной движущей силой двусторонних экономических отношений между двумя странами. Реализация Трансадриатического газопровода (ТАР), одного из сегментов Южного газового коридора, является важной исторической вехой в наших отношениях. Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с итальянскими компаниями, имеющими необходимый опыт и ноу-хау в области «зеленого» энергоснабжения, производства и транспортировки «зеленого» водорода. Была подчеркнута важность проекта экспорта «зеленой энергии» из стран Центральной Азии через территорию Азербайджана в Европу в поддержке «зеленого перехода».

Министры также обменялись мнениями о приоритетах COP29, глобальных выгодах и потенциальных возможностях партнерства.

Министр экономики провел встречу с министром сельского хозяйства, продовольственного суверенитета и лесного хозяйства Франческо Лоллобриджидой.

Отмечено, что участие многочисленных итальянских компаний в различных отраслях экономики Азербайджана, в том числе в проектах восстановления на освобожденных территориях, является показателем прочных экономических связей, и существуют потенциальные возможности для дальнейшего расширения этого партнерства.

На встрече обсуждены цели устойчивого экономического роста, эффективного использования ресурсов и обеспечения продовольственной безопасности. Стороны выразили намерение развивать партнерство в этом направлении и реализовывать имеющийся потенциал.