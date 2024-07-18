Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с Фиалой (фото) |
Временный поверенный в делах КНР в Армении исключает направленность отношений с Азербайджаном против третьих стран |
Вырос товарооборот между Азербайджаном и Россией |
В Баку подписана Декларация о создании Международного освободительного фронта |
Неожиданный поворот: ситуация на переговорах изменилась |
Пашинян отказался от встречи с Алиевым в Лондоне |
Друг армян и коррупционер Менендес опроверг свою отставку (обновлено) |
США заявили о работе своего военного инструктора в Минобороны Армении |
Ильхам Алиев прибыл в Лондон (видео) |
Главное Экономика

Вырос товарооборот между Азербайджаном и Россией

Вырос товарооборот между Азербайджаном и Россией

Россия и Азербайджан по итогам первого полугодия нарастили товарооборот, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета АР.

С января по июнь Россия и Азербайджан наторговали на $2,1 млрд – на 0,15% больше прошлогодних показателей. Россия стала третьим внешнеторговым партнером Баку. Выше расположились Турция и Италия.

Азербайджан за 6 месяцев экспортировал в Россию продукции на $556,5 млн – на 10% меньше, чем в 2023 году. При этом Россия является основным импортером ненефтяной продукции из Азербайджана. Ее купили почти на $542 млн.

При этом Азербайджан приобрел у России товаров на $1,6 млрд – на 4,4% больше первого полугодия 2023 года. Россия стала вторым поставщиком продукции в Азербайджан. Первое место занял Китай.

Теги:
Из этой рубрики
Министр экономики провел в Италии ряд встреч (фото)
Экономика

Министр экономики провел в Италии ряд встреч (фото)

2024/07/18, 18:33
Вырос товарооборот между Азербайджаном и Россией
Экономика

Вырос товарооборот между Азербайджаном и Россией

2024/07/18, 18:01
Алиев принимает участие в круглом столе в рамках саммита ЕПС
Экономика

Алиев принимает участие в круглом столе в рамках саммита ЕПС

2024/07/18, 15:27
Киев не достиг соглашения с Баку
Экономика

Киев не достиг соглашения с Баку

2024/07/18, 09:52
Путин обрушился на майнеров криптовалют с обвинениями
Экономика

Путин обрушился на майнеров криптовалют с обвинениями

2024/07/17, 23:37
Резонансное заявление Трампа обрушило акции тайваньской компании
Экономика

Резонансное заявление Трампа обрушило акции тайваньской компании

2024/07/17, 22:13
Асадов освободил ввоз электробусов от таможенной пошлины
Экономика

Асадов освободил ввоз электробусов от таможенной пошлины

2024/07/17, 19:19
В Венгрии работают над возобновлением поставок нефти из России
Экономика

В Венгрии работают над возобновлением поставок нефти из России

2024/07/17, 16:14
Азербайджан и Словения подписали меморандум о расширении сотрудничества в сфере газоснабжения
Экономика

Азербайджан и Словения подписали меморандум о расширении сотрудничества в сфере газоснабжения

2024/07/17, 15:34