SOCAR собирается приобрести контрольный пакет акций «Azər Türk Bank»

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Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) намерена приобрести 51% акций ОАО «Azər Türk Bank».

Как сообщает SOCAR, вопрос был вынесен на обсуждение на заседании наблюдательного совета компании.

Согласно информации, на заседании, проходившем под председательством главы наблюдательного совета, министра экономики Микаила Джаббарова, была представлена ​​презентация касательно покупки 51% акций «Azər Türk Bank» и о дальнейших шагах в этом направлении.

Также была представлена ​​презентация о проделанной работе по бизнес-сегменту «Добыча и развитие», достигнутых результатах и ​​предстоящих задачах в этой области.