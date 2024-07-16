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Делегация Минэкономики Азербайджана посетит Италию

Делегация Минэкономики Азербайджана посетит Италию

Делегация Минэкономики Азербайджана совершит визит в Италию, в рамках которого проведет обсуждения по реализации взаимовыгодных проектов с этой страной.

Об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в социальной сети «X» по итогам встречи с новоназначенным послом Италии Лукой Ди Джанфранческо.

«Желаем послу успехов в его деятельности. На встрече с ним мы подчеркнули важность поддержки совместных инициатив. Обсуждения по реализации взаимовыгодных возможностей между Азербайджаном и Италией также продолжатся в рамках визита азербайджанской делегации в эту страну», – написал министр.

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