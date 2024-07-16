Закир Гасанов прибыл в Казахстан

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Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов по приглашению министра обороны Казахстана генерал-полковника Руслана Жаксылыкова прибыл с визитом в братскую страну для наблюдения за международными оперативно-тактическими командно-штабными учениями «Бірлестік-2024».

В Международном аэропорту Актау генерал-полковника З.Гасанова встретил его казахстанский коллега. На церемонии официальной встречи, состоявшейся в аэропорту, министры обороны прошли перед почетным караулом. В сопровождении образцового военного оркестра прозвучали государственные гимны обеих стран.

В рамках визита министр обороны понаблюдает за эпизодами учений «Бірлестік-2024», которые будут выполнены на полигоне «Оймаша» и на мысе Токмак в акватории Каспийского моря.