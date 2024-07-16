Лондон хочет объявить войну российскому «теневому флоту»

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Великобритания планирует на этой неделе обратиться к группе европейских стран с «призывом к действию», направленного против «теневого флота нефтяных танкеров, который Россия использует для обхода международных санкций», пишет Bloomberg со ссылкой на источники и документы, с которым ознакомилось агентство.

Часть правительств европейских стран должны одобрить этот план в кулуарах встречи Европейского политического сообщества, которую 18 июля проведет британский премьер-министр Кир Стармер, отмечает агентство. В документе говорится, что меры направлены на обмен информацией о российском флоте для координации действий.

Один из собеседников Bloomberg рассказал о возможном введении санкций против судов «российского теневого флота».

Агентство пишет, что санкции G7 перекрыли доступ России к основным танкерам и поставщикам услуг, что вынудило Москву полагаться на старых перевозчиков, которые работают вне отраслевых норм.