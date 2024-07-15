Трамп стал кандидатом в президенты США |
Госдеп отмечает прогресс в мирных переговорах между Баку и Ереваном |
Азербайджанский боец стал жертвой несчастного случая |
Асад допустил встречу с Эрдоганом |
У Путина считают Азербайджан одним из главнейших партнеров России |
3 человека стали жертвами лесного пожара в Турции |
Госкомстат сообщил о росте доходов азербайджанцев более чем на 5% |
Посольство Азербайджана в Иране возобновило свою деятельность по новому адресу |
Сборная Испании выиграла Чемпионат Европы по футболу |
Главное Экономика

Азербайджан и Китай интенсифицируют ж/д-перевозки в рамках «Среднего коридора» (фото)

Азербайджан и Китай интенсифицируют ж/д-перевозки в рамках «Среднего коридора» (фото)

15 июля председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ровшан Рустамов принял делегацию во главе с заместителем генерального директора Государственной корпорации «Китайские железные дороги» Сунь Суйудэ.

Согласно информации АЖД, на встрече была подчеркнута важность интенсивных встреч между железными дорогами обеих стран, а также портовыми и логистическими компаниями с целью увеличения грузоперевозок по «Среднему коридору» в последние месяцы.

Китайская сторона выразила намерение присоединиться к совместному предприятию «Middle Corridor Multimodal Ltd.», созданного Казахстаном, Азербайджаном и Грузией для развития «Среднего коридора».

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам.

Теги:
Из этой рубрики
Азербайджан и Китай интенсифицируют ж/д-перевозки в рамках «Среднего коридора» (фото)
Экономика

Азербайджан и Китай интенсифицируют ж/д-перевозки в рамках «Среднего коридора» (фото)

2024/07/15, 23:09
Счетная палата Франции предупредила об «опасном дефиците» бюджета
Экономика

Счетная палата Франции предупредила об «опасном дефиците» бюджета

2024/07/15, 21:27
Азербайджан стремится к укреплению экономических связей с Израилем (фото)
Экономика

Азербайджан стремится к укреплению экономических связей с Израилем (фото)

2024/07/15, 18:40
В Азербайджане повысилось число налогоплательщиков
Экономика

В Азербайджане повысилось число налогоплательщиков

2024/07/15, 18:38
Сахиб Алекперов: И через Зангезур в будущем, и уже через три года, может, даже еще раньше, эта линия тоже заработает
Экономика

Сахиб Алекперов: И через Зангезур в будущем, и уже через три года, может, даже еще раньше, эта линия тоже заработает

2024/07/15, 17:53
Азербайджан предложил "очень выгодные льготы" российским компаниям для работы в Карабахе
Экономика

Азербайджан предложил «очень выгодные льготы» российским компаниям для работы в Карабахе

2024/07/15, 16:32
Эльшад Мамедов: Не удивительно, что доходы населения Азербайджана выросли
Экономика

Эльшад Мамедов: Не удивительно, что доходы населения Азербайджана выросли

2024/07/15, 15:34
Сахиб Алекперов о переходе к взаиморасчетам в нацвалютах между Азербайджаном и Россией
Экономика

Сахиб Алекперов о переходе к взаиморасчетам в нацвалютах между Азербайджаном и Россией

2024/07/15, 14:45
ЕАБР подсчитал процент халяльных финансов на мировом рынке
Экономика

ЕАБР подсчитал процент халяльных финансов на мировом рынке

2024/07/15, 00:39