Азербайджан и Китай интенсифицируют ж/д-перевозки в рамках «Среднего коридора» (фото)

15 июля председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ровшан Рустамов принял делегацию во главе с заместителем генерального директора Государственной корпорации «Китайские железные дороги» Сунь Суйудэ.
Согласно информации АЖД, на встрече была подчеркнута важность интенсивных встреч между железными дорогами обеих стран, а также портовыми и логистическими компаниями с целью увеличения грузоперевозок по «Среднему коридору» в последние месяцы.
Китайская сторона выразила намерение присоединиться к совместному предприятию «Middle Corridor Multimodal Ltd.», созданного Казахстаном, Азербайджаном и Грузией для развития «Среднего коридора».
На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам.