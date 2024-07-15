Азербайджан и Китай интенсифицируют ж/д-перевозки в рамках «Среднего коридора» (фото)

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15 июля председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ровшан Рустамов принял делегацию во главе с заместителем генерального директора Государственной корпорации «Китайские железные дороги» Сунь Суйудэ.

Согласно информации АЖД, на встрече была подчеркнута важность интенсивных встреч между железными дорогами обеих стран, а также портовыми и логистическими компаниями с целью увеличения грузоперевозок по «Среднему коридору» в последние месяцы.

Китайская сторона выразила намерение присоединиться к совместному предприятию «Middle Corridor Multimodal Ltd.», созданного Казахстаном, Азербайджаном и Грузией для развития «Среднего коридора».

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам.