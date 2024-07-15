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Сахиб Алекперов о переходе к взаиморасчетам в нацвалютах между Азербайджаном и Россией

Сахиб Алекперов о переходе к взаиморасчетам в нацвалютах между Азербайджаном и Россией

Переход к взаиморасчетам в национальных валютах будет способствовать росту товарооборота между Азербайджаном и Россией. Об этом заявил замминистра экономики Азербайджана Сахиб Алекперов, выступая на круглом столе «Конкурентные преимущества Кавказа для развития международного сотрудничества с партнерами по Евразии» в рамках Кавказского инвестиционного форума.

«Согласно статистике, в 2023 году торговый оборот между Азербайджаном и Россией составил $4,4 млрд. По сравнению с 2022 годом он вырос на 17,5 %. А за январь – май этого года он составил $1,7 млрд. Переход к взаиморасчетам в национальных валютах будет способствовать росту товарооборота», – сказал замминистра.

Он уточнил, что по азербайджанскому экспорту в Россию взаиморасчеты в нацвалютах составляют уже 70%, а по российскому экспорту в Азербайджан – около 50%.

Алекперов также подчеркнул, что особое место в развитии внешнеэкономических связей и двусторонней кооперации между двумя странами занимает инвестиционное сотрудничество. По его словам, сумма прямых инвестиционных вложений из России в Азербайджан до настоящего времени составила более $9 млрд, а из Азербайджана в РФ – $1,2 млрд. Он добавил, что Азербайджан успешно реализует инвестиционные проекты как в России в целом, так и на Кавказе. В частности, отметил замминистра, в Краснодаре построены и успешно работают завод по производству фруктовых и овощных консервов, а также чайная фабрика за счет частных инвестиций «Азерсун холдинг» в объеме $60 млн. В 2016 году частная азербайджанская компания «Карат Холдинг» построила санаторий в Ессентуках, объем вложенных инвестиций составил $25 млн, а в конце 2021 года за счет инвестиций этого же холдинга в объеме $26 млн введен в строй пятизвездный санаторий «Источник Железноводск».

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