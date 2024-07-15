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Сборная Испании выиграла Чемпионат Европы по футболу

Сборная Испании выиграла Чемпионат Европы по футболу

В Берлине на Олимпийском стадионе завершился финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Испании и Англии.

Победу праздновали испанские футболисты со счетом 2:1.

В составе сборной Испании мячи забили Нико Уильямс и Микель Оярсабаль. У Англии единственным голом отметился Коул Палмер. Отметим, что все голы были забиты во втором тайме.

Победа на ЕВРО стала для Испании четвертой в истории (до этого были трофеи в 1964, 2008 и 2012 годах).

Для английской сборной сегодняшнее поражение в финале ЕВРО стало вторым подряд: три года назад она уступила в решающем матче итальянцам в серии пенальти.



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