СМИ: Жена Пашиняна шантажирует бизнесменов, требуя крупные суммы денег

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Несколько дней назад сообщалось, что жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян потребовала от бизнесменов крупные суммы денег. Позже стало известно, что Акопян потребовала десятки миллионов драмов с каждого из более чем ста предприятий, действующих в Армении.

Об этом пишет армянский тг-канал «Священная борьба».

«Требование было сформулировано как ОЖИДАНИЕ на поддержку благотворительных программ фонда «Мой шаг».

Позже Анна Акопян подтвердила информацию , опубликовав свое «письмо-ожидание».

Далее стало известно, что на тех бизнесменов, которые отказались выполнить «ожидание-требование» Анны Акопян, оказывается серьезное давление. В частности, Комитет госдоходов РА проводит широкомасштабные акции в учреждениях, принадлежащих данным бизнесменам, которые сопровождаются арестами лиц, занимающих ответственные должности.

Также стало известно, что люди в одной из компаний, отвергшие «ожидание» Анны Акопян, были задержаны лицами в масках без каких-либо объяснений и грубого ущемления достоинства», – говорится в сообщении.