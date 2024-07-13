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В России рухнул самолет «Газпрома» (обновлено, фото, видео)

В России рухнул самолет «Газпрома» (обновлено, фото, видео)

13:19 На месте упавшего в Московской области Sukhoi Superjet 100 нашли тела членов экипажа, говорится в сообщении правоохранительных органов. Для их опознания потребуется генетическая экспертиза.

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08:21 Самолет Sukhoi Superjet 100 разбился в подмосковном лесу, на борту находились три члена экипажа. Об этом говорится в сообщении МЧС России.

«В Подмосковье потерпел крушение самолет Sukhoi Superjet 100. Борт упал в лесном массиве», — сказано в заявлении ведомства.

Население в районе Коломны не пострадало.

Глава региона Александр Гречищев сообщил, что выехал на место падения самолета Sukhoi Superjet в районе деревни Апраксино.

Авария произошла около 14:50, уточняют местные СМИ. Причиной крушения борта мог стать одновременный отказ двух двигателей. На борту находились три члена экипажа: 53-летний капитан Евгений Булавко, второй пилот – 53-летний Владислав Харламов и 44-летний бортпроводник Максим Лукманов. Все они погибли.

Сообщалось, что самолет с номером RA-89049 принадлежит авиакомпании «Газпром авиа». Он летел с завода Луховицы в аэропорт Внуково. Выполнялся перегонный рейс.

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