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Москва недовольна учениями Армении с США

Москва недовольна учениями Армении с США

Американо-армянские учения Eagle Partner, которые пройдут с 15 по 24 июля, подрывают механизмы сотрудничества Армении с РФ в области безопасности. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Запад, по словам Захаровой, «через привлечение к маневрам и тренировочным программам под своей эгидой навязывает республике натовские стандарты вооруженных сил», что ведет к обретению западниками дополнительных рычагов влияния на внутреннюю и внешнюю политику Армении. «Подобные шаги Еревана, приобретающие системный характер, подрывают перспективы функционирования отработанных механизмов взаимодействия в данной области», – подчеркнула дипломат.

Данные учения в Армении с участием американских военных, по словам официального представителя МИД, «пройдут второй раз». «Они не вызывают ничего, кроме сожаления, особенно на фоне фактически замораживания Ереваном своей деятельности в ОДКБ и публичных выпадов в адрес этой организации, – указала Захарова. – Какие бы мирные миротворческие цели не декларировали западники, главная задача, очевидно, создать плацдарм для реализации собственных геополитических проектов».

Впервые учения Eagle Partner, в которых приняли участие 85 американских и 175 армянских военнослужащих, прошли в Армении в 2023 году, напоминает ТАСС.

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