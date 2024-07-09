Вашингтон отрицает стремление сменить власть в Грузии |
США прикладывают усилия для урегулирования ситуации между Баку и Ереваном |
Столтенберг заявил о проблемах с боеготовностью в НАТО |
Эр-Рияд предостерег G7 от конфискации российских активов |
Президент Алиев обсудил с иранским коллегой вопросы, представляющие взаимный интерес |
ООН обвинила Россию в ударе по детской больнице в Киеве |
Moody’s: Повышение макропрофиля Азербайджана отражает улучшения в экономической мощи |
Местные телеканалы столкнулись с серьезными санкциями |
Наши баскетболистки разгромили Армению (видео) |
Главное Армия

Столтенберг заявил о проблемах с боеготовностью в НАТО

Столтенберг заявил о проблемах с боеготовностью в НАТО

Украинский конфликт выявил значительные пробелы в боеготовности и совместимости сил НАТО, которые альянс должен оперативно компенсировать, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на форуме военной промышленности на полях саммита в Вашингтоне.

«Реальность войны в Украине продемонстрировала не только то, что наши запасы и производственные возможности оказались слишком малы, но также продемонстрировал огромные пробелы в совместимости наших войск. Самый известный пример – это германско-нидерландская бригада, которая должна была быть готова к совместным действиям, однако в реальности стандартные боеприпасы калибра 155 мм, которые есть у Нидерландов не годятся для использования в немецких гаубицах и наоборот. Это прямая противоположность совместимости сил», – заявил он. Генсек подчеркнул, что саммит намерен не только принять решения об увеличении оборонных расходов и оборонных заказов для стимулирования военной промышленности, но и предложит новые возможности для совместного производства вооружений разными странами альянса.

Теги:
Из этой рубрики
Польша поспособствует возвращению украинцев на родину для службы в ВСУ
Армия

Польша поспособствует возвращению украинцев на родину для службы в ВСУ

2024/07/09, 22:10
Столтенберг заявил о проблемах с боеготовностью в НАТО
Армия

Столтенберг заявил о проблемах с боеготовностью в НАТО

2024/07/09, 22:04
НАТО купит "Стингеры" на $700 млн
Армия

НАТО купит «Стингеры» на $700 млн

2024/07/09, 22:02
Азербайджанские военнослужащие на учениях "Объединение - 2024" в Казахстане (видео)
Армия

Азербайджанские военнослужащие на учениях «Объединение – 2024» в Казахстане (видео)

2024/07/09, 10:58
Украина отомстила России за вчерашний удар (видео)
Армия

Украина отомстила России за вчерашний удар (видео)

2024/07/09, 09:03
Литва купит шведские системы ПВО
Армия

Литва купит шведские системы ПВО

2024/07/09, 00:32
НАТО объявит о новом командовании в Германии
Армия

НАТО объявит о новом командовании в Германии

2024/07/08, 21:01
Россия нанесла массированный удар по Украине: много жертв (обновлено, видео)
Армия

Россия нанесла массированный удар по Украине: много жертв (обновлено, видео)

2024/07/08, 20:37
Азербайджанские военные на учениях в Казахстане (видео)
Армия

Азербайджанские военные на учениях в Казахстане (видео)

2024/07/08, 11:13