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Состоялась встреча с министром энергетики Саудовской Аравии

Состоялась встреча с министром энергетики Саудовской Аравии

Министр экономики Микаил Джаббаров и министр энергетики Пярвиз Шахбазов провели встречу с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бин Салман Аль Саудом.

На встрече, прошедшей в формате видеоконференции, рассмотрены совместная деятельность в направлении поддержки активного сотрудничества в сфере энергетики, реализуемые проекты в области перехода к «зеленой» энергетике и потенциальные шаги в направлении совместных проектов.

На встрече обсуждались вопросы повышения энергоэффективности в период энергетического перехода, поддержка совместных проектов, расширение инвестиционного сотрудничества.

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