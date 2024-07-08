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Азербайджанские военные на учениях в Казахстане (видео)

Азербайджанские военные на учениях в Казахстане (видео)

В Мангистауской области на западе Казахстана начались международные военные учения «Бірлестік-2024» (Объединение — 2024) с участием воинских контингентов из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

По информации Минобороны Казахстана, учения продлятся с 8 по 17 июля. Проходить они будут на полигоне «Оймаша» и на морском участке близ мыса Токмак. Военные пяти стран проведут совместную операцию по «локализации вооружённого конфликта».

Подразделения отработают действия по освобождению острова, захваченного условными террористами, операции по обеспечению безопасности на море и защите инфраструктуры.

В учениях задействуют порядка четырёх тысяч солдат, а также до 700 единиц военной техники. Отрабатывать «локализацию конфликта» будут бойцы наземной и воздушной разведки, морского спецназа, артиллерийские расчёты, штурмовые и танковые подразделения, авиация и корабли.

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