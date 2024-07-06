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«Я первым делом направил секретное послание». Орбан раскрыл детали визита в Москву

"Я первым делом направил секретное послание". Орбан раскрыл детали визита в Москву

Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву готовился в условиях полной секретности. Об этом рассказал сам Орбан.

«Эта встреча была подготовлена полностью тайно», – сообщил премьер в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.

Орбан напомнил, что сначала в Киеве встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а потом «начал организовывать» встречу с Путиным. Премьер добавил, что первым делом направил «секретное послание» главе МИД Петеру Сийярто и попросил его подготовить встречу. По словам Орбана, за всеми коммуникациями следят «большие парни», поэтому он старался, чтобы согласование поездки проходило тайно.

О его полете в РФ стало известно, когда военный правительственный самолет запросил разрешение на заход в воздушное пространство Польши. В тот момент данные о поездке утекли, уточнил Орбан.

Политик также высказался о Путине, он считает президента РФ «невозмутимым, очень осторожным и пунктуальным» человеком. Встреча с российским лидером вызвала у Орбана «особенное чувство».

«Когда Путин ведет переговоры, когда начинает объяснять точку зрения, выступает с предложением — он суперрациональный человек. Меня критикуют за то, что я друг Путина, но я друг мира», — сказал премьер Венгрии изданию Die Weltwoche.

Орбан отметил, что поездка в Москву не стала новым опытом, поскольку он и ранее встречался с Путиным. Его визит продиктован интересами мира и своей страны. Поиск решения украинского конфликта Орбан назвал «христианской обязанностью», пускай его визит и будет иметь для него политические последствия на Западе.

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