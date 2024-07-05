В Азербайджан придет больше китайских IT технологий

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Китайских компаний инвестирующих в ИТ сферу Азербайджана станет больше, сообщает «Азертадж».

Об этом заявил временный поверенный в делах Китая в Азербайджане Дин Тао в ходе пресс-конференции, посвященной итогам заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Китайская и азербайджанская экономика дополняют друг друга, и имеют большой потенциал в производстве и инвестициях. В рамках инициативы «Один пояс, один путь» Китай и Азербайджан сотрудничают в таких направлениях как чистая энергетика, цифровая экономика и промышленное производство.

«Наше двустороннее сотрудничество в сфере зеленой энергетики взаимовыгодно как для народа Азербайджана, так и для народа Китая. Оно удовлетворяет потребности Азербайджана для трансформации энергетики, и потребности китайских компаний для реализации высококачественного производственного потенциала.

26 октября 2023 года состоялась церемония официального открытия Гарадагской солнечной электростанции мощностью 230 МВт. Она является крупнейшей солнечной электростанцией в Каспийском регионе и СНГ. Гарадагская СЭС, по предварительным оценкам, будет ежегодно производить 500 млн кВт·ч электроэнергии.

Электростанция уже была введена в эксплуатацию, китайские компании также участвуют в проектах ветряных электростанций и т.д», – сказал Дин Тао.

Дипломат также подчеркнул, что сотрудничество в экономической сфере между двумя странами имеют большой потенциал в областях производства и инвестиций: «Азербайджан предоставляет равные права для введения бизнеса. Число китайских компаний, которые собираются инвестировать в Азербайджан, постепенно увеличится».

Временный поверенный напомнил, что 2 июля азербайджанская сторона договорилась с китайскими компаниями о поставках 160 электробусов и 100 электрозарядных станций, которые будут введены в эксплуатацию до проведения COP29.

«В дальнейшем стороны будут укреплять сотрудничество в сфере зеленой энергетики», – добавил дипломат.

Дин Тао также рассказал, что компания Huawei вышла на азербайджанский рынок в 2014 году и за прошедшее время обеспечила интернет-услугами 70 процентов населения. По его мнению, это способствовало сокращению цифрового разрыва в Азербайджане.

Отмечено также, что Китай стал крупнейшим импортером в Азербайджан: «Структура экспорта из Китая изменилась за последние 10 лет, раньше это был текстиль, в настоящее время – механическое оборудование, продукты с высокой добавленной стоимостью. Сегодня мы с радостью наблюдаем за тем, как азербайджанская сторона открывает торговые дома в Китае. Азербайджанские вина, чай и варенье приобретают все большую популярность среди китайских потребителей».

В завершении конференции временный поверенный в делах КНР в Азербайджане Дин Тао пригласил азербайджанские компании для участия в Гуанчжоуской ярмарке и других международных выставках, которые пройдут в Китае.