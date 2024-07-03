Депутат: Первые F-16 прибудут в Украину уже в июле |
Владанка Андреева: В Баку объединились Восток и Запад |
НАТО предоставит Киеву военную помощь на €40 млрд |
ВВС Израиля уничтожили высокопоставленного командира «Хезболлы» (видео) |
Анкара осуждает дисциплинарное расследование УЕФА в отношении Демирала |
Азербайджан и Китай согласны с тем, что терроризм, сепаратизм и экстремизм представляют серьезные угрозы |
Азербайджан и Китай подтверждают приверженность взаимному уважению территориальной целостности и суверенитета |
Китай поддерживает мирную повестку Азербайджана |
Переговоры Алиева, Эрдогана и Шахбаза Шарифа в Астане (фото, видео) |
Главное Экономика

Азербайджан и Китай готовы укреплять сотрудничество в сфере туризма, здравоохранения и спорта

Азербайджан и Китай готовы укреплять сотрудничество в сфере туризма, здравоохранения и спорта

Пекин приветствует участие Азербайджана в ежегодной Китайской международной туристической ярмарке и других туристических выставках, а также решение Азербайджанской стороны о применении в одностороннем порядке в отношении граждан Китая безвизового режима на срок один год с целью развития туризма.

Об этом говорится в тексте декларации, подписанной в Астане Азербайджаном и Китаем.

Также Азербайджан и Китай выражают готовность углублять сотрудничество в сферах здравоохранения, спорта и молодежи, а также усилить сотрудничество в сферах кино, медиа и мозговых центров.

Стороны также готовы укреплять сотрудничество в интересах устойчивого развития и укреплять обмены в целях обеспечения высококачественного и полноценного трудоустройства, совершенствования системы социального обеспечения и подготовки квалифицированных кадров для повышения благосостояния населения.

Теги:
Из этой рубрики
Из Китая в Азербайджан раз в неделю будут курсировать грузовые поезда
Экономика

Из Китая в Азербайджан раз в неделю будут курсировать грузовые поезда

2024/07/03, 21:37
Азербайджан и Китай готовы укреплять сотрудничество в сфере туризма, здравоохранения и спорта
Экономика

Азербайджан и Китай готовы укреплять сотрудничество в сфере туризма, здравоохранения и спорта

2024/07/03, 18:42
Азербайджан и Китай готовы нарастить двустороннюю торговлю
Экономика

Азербайджан и Китай готовы нарастить двустороннюю торговлю

2024/07/03, 18:33
Зеленский заявил, что Украина обсуждает транзит азербайджанского газа в Европу
Экономика

Зеленский заявил, что Украина обсуждает транзит азербайджанского газа в Европу

2024/07/03, 16:21
Состояние Вагита Алекперова составило $28,2 млрд
Экономика

Состояние Вагита Алекперова составило $28,2 млрд

2024/07/03, 00:47
Азербайджан отправил в Россию и Беларусь 300 тонн замороженной курятины
Экономика

Азербайджан отправил в Россию и Беларусь 300 тонн замороженной курятины

2024/07/02, 23:49
Глава ФРС настаивает на снижении уровня госдолга
Экономика

Глава ФРС настаивает на снижении уровня госдолга

2024/07/02, 19:25
Болгария хочет хранить азербайджанский газ и предложила Баку тендер
Экономика

Болгария хочет хранить азербайджанский газ и предложила Баку тендер

2024/07/02, 17:10
Азербайджан и Китай подписали меморандум об увеличении грузоперевозок по Среднему коридору
Экономика

Азербайджан и Китай подписали меморандум об увеличении грузоперевозок по Среднему коридору

2024/07/02, 15:02