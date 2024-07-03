Азербайджан и Китай готовы укреплять сотрудничество в сфере туризма, здравоохранения и спорта

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Пекин приветствует участие Азербайджана в ежегодной Китайской международной туристической ярмарке и других туристических выставках, а также решение Азербайджанской стороны о применении в одностороннем порядке в отношении граждан Китая безвизового режима на срок один год с целью развития туризма.

Об этом говорится в тексте декларации, подписанной в Астане Азербайджаном и Китаем.

Также Азербайджан и Китай выражают готовность углублять сотрудничество в сферах здравоохранения, спорта и молодежи, а также усилить сотрудничество в сферах кино, медиа и мозговых центров.

Стороны также готовы укреплять сотрудничество в интересах устойчивого развития и укреплять обмены в целях обеспечения высококачественного и полноценного трудоустройства, совершенствования системы социального обеспечения и подготовки квалифицированных кадров для повышения благосостояния населения.