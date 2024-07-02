Азербайджан и Китай подписали меморандум об увеличении грузоперевозок по Среднему коридору

77 Просмотров

Азербайджан подписал с Китаем меморандум об увеличении объема грузоперевозок по Среднему коридору.

Меморандум о сотрудничестве подписан на встрече с делегацией правительства китайской провинции Цзянсу в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).

Меморандум также будет способствовать развитию двусторонних отношений в сфере железнодорожного транспорта.

Стороны в том числе обсудили привлечение новых грузов на Средний коридор, перспективы развития взаимоотношений между двумя странами, субсидирование Китаем транзитных перевозок через Азербайджан и другие актуальные вопросы.