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Азербайджан и Китай подписали меморандум об увеличении грузоперевозок по Среднему коридору

Азербайджан и Китай подписали меморандум об увеличении грузоперевозок по Среднему коридору

Азербайджан подписал с Китаем меморандум об увеличении объема грузоперевозок по Среднему коридору.

Меморандум о сотрудничестве подписан на встрече с делегацией правительства китайской провинции Цзянсу в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).

Меморандум также будет способствовать развитию двусторонних отношений в сфере железнодорожного транспорта.

Стороны в том числе обсудили привлечение новых грузов на Средний коридор, перспективы развития взаимоотношений между двумя странами, субсидирование Китаем транзитных перевозок через Азербайджан и другие актуальные вопросы.

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