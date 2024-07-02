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Мустафа о протестах в Турции: Ущерб, причиненный Турции, — это ущерб, причиненный нам

Мустафа о протестах в Турции: Ущерб, причиненный Турции, — это ущерб, причиненный нам

Турецкий флаг представляет для нас такую же священную ценность, как и для турецкого народа. Об этом заявил глава Сирийского временного правительства Абдуррахман Мустафа в эфире телеканала CNN Türk.

«Ущерб, причиненный Турции, — это ущерб, причиненный нам. Речь идет о провокации. Нельзя переносить сирийские события в Турцию или турецкие события в Сирию. Мы будем нести ответственность за то, что произошло в Сирии», – сказал Мустафа.

По его словам, в Турции также видят противоправные действий, имевшие место в стране.

«Если мы превратим отдельные события в события социальные, от этого выиграют только наши враги», – подчеркнул Мустафа, слова которого приводит Anadolu.

Он отметил, что проживающие в Турции сирийцы являются гостями и должны соблюдать законы Турецкой Республики.

«У нас есть единство с Турецкой Республикой, насчитывающее сотни лет. Если кто-то не соблюдает закон и нарушает общественное спокойствие, Турецкое государство вводит наказание и осуществляет депортацию в Сирию», – сказал Мустафа.

При этом Мустафа обратил внимание на главную цель, которая заключается в том, чтобы вместе с Турцией сделать регион безопасным и обеспечить возвращение сирийских беженцев на свои земли, тогда как подобного рода провокации могут иметь плохие последствия для реализации этих инициатив.

По его словам, неправильно приписывать какие-то отдельно взятые события всем, так как есть множество сирийцев, которые отдали бы свою жизнь за Турцию.

«Турецкий флаг представляет для нас такую же священную ценность, как и для турецкого народа. Турецкие военные сражались под этим знаменем против террористов в Сирии. Турецкий флаг имеет для нас такую ​​же ценность, как и наш революционный флаг. Мы сделаем все необходимое в связи с печальными событиями в Сирии. Мы не должны переносить провокации в Сирии на Турцию», – подчеркнул он.

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