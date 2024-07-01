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Главное Экономика

Азербайджан за полгода отправил на российский рынок 46,5 млн яиц

Азербайджан за полгода отправил на российский рынок 46,5 млн яиц

Азербайджан за первое полугодие 2024 года экспортировал в Россию 46,5 млн яиц.

Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

Согласно информации, за отчетный период из Турции в РФ было поставлено 38,2 млн яиц, из Беларуси – 363 млн. При этом, согласно статистике, поставки из Беларуси по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли в 2,4 раза.

«В отношении всей отгруженной продукции проводятся контрольно-надзорные мероприятия. По результатам проверки принимается решение о разрешении ввоза яиц для дальнейшей реализации на территории России, вся поступившая продукция соответствует требованиям России», – сообщает ведомство.

В ноябре 2023 года было принято решение об открытии российского рынка для поставок пищевых яиц из Азербайджана, а 29 декабря того же года ведомство открыло поставки с шести турецких предприятий.

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