Посол Армении поет дифирамбы России: товарооборот вырос в 2,5 раза

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Товарооборот между отдельными регионами Армении и России вырос в 2,5 раза за два года благодаря достигнутым соглашениям, и потенциал не исчерпан.

Об этом сообщил посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян на встрече с представителями армянской диаспоры в Белгороде.

Армения и РФ имеют более 200 соглашений федерального уровня в различных сферах, в том числе порядка 30 – только за последние два года, уточнил посол, передает ТАСС.

«Отношения между государствами определяются не статьями в газетах, высказываниями отдельных людей, а межгосударственными соглашениями», – отметил он.