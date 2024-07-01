Посол Армении поет дифирамбы России: товарооборот вырос в 2,5 раза

Товарооборот между отдельными регионами Армении и России вырос в 2,5 раза за два года благодаря достигнутым соглашениям, и потенциал не исчерпан.
Об этом сообщил посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян на встрече с представителями армянской диаспоры в Белгороде.
Армения и РФ имеют более 200 соглашений федерального уровня в различных сферах, в том числе порядка 30 – только за последние два года, уточнил посол, передает ТАСС.
«Отношения между государствами определяются не статьями в газетах, высказываниями отдельных людей, а межгосударственными соглашениями», – отметил он.