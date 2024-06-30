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Шахбазов выступит на мероприятии в Италии

Шахбазов выступит на мероприятии в Италии

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов находится с визитом в Италии, говорится в сообщении Министерства энергетики.

Парвиз Шахбазов примет участие в Конгрессе и выставке Global Energy Transition (GET), которые пройдут с 1 по 3 июля в Милане.

В рамках мероприятия запланировано выступление министра на сессии, посвященной климатическим правам развивающихся экономик и национальной энергетической стратегии Азербайджана накануне 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29, а также его участие в панельных дискуссиях на тему «Устойчивая международная деятельность по энергетическому переходу». Предусмотрены и двусторонние встречи министра.

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