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Минэкономики представило экономический потенциал Ханкенди (фото)

Минэкономики представило экономический потенциал Ханкенди (фото)

Участники мероприятия «Новые возможности для предпринимателей: построим Карабах вместе», организованного Министерством экономики Азербайджана в Карабахе, ознакомились с экономическим потенциалом города Ханкенди.

Согласно информации министерства, предприниматели и представители соответствующих государственных структур были проинформированы об истории города Ханкенди, проводимом здесь восстановительном процессе и работах по превращению города в промышленный центр. Сообщалось, что постройкам, внешний вид которых был изменен сепаратистами во время оккупации, возвращается прежний облик, в зданиях осуществляется реставрация, принимаются меры по расширению предпринимательской деятельности.

В рамках ознакомления с городом Ханкенди предприниматели посетили производственные предприятия и были проинформированы об экономическом потенциале города, новой созданной инфраструктуре, а также предлагаемых к реализации инвестиционных проектах.

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Минэкономики представило экономический потенциал Ханкенди (фото)
Экономика

Минэкономики представило экономический потенциал Ханкенди (фото)

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