Глава АБР: COP29 укрепит ведущую роль Азербайджана…

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COP29 выдвинет Азербайджан на передний план климатической повестки и укрепит ведущую роль страны в решении актуальных глобальных проблем, связанных с изменением климата.

Согласно данным министерства финансов, об этом сказал президент Азиатского банка развития (АБР) Масацуга Асакава в ходе мероприятия, посвященного 25-летию партнерства между Азербайджаном и АБР.

Он высоко оценил деятельность Азербайджана в подготовке к COP29.

Президент АБР также отметил, что партнерство между страной и банком направлено на поддержку инклюзивного, «зеленого» и процветающего Азербайджана. Он подчеркнул, что банк намерен продолжить работу с Азербайджаном для достижения этих целей.