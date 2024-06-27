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Главное Экономика

Глава UNEP высоко оценила деятельность Баку в области «зеленой энергии»

Глава UNEP высоко оценила деятельность Баку в области "зеленой энергии"

Азербайджан обсудил с программой ООН по окружающей среде (UNEP) сотрудничество в ряде направлений, в том числе в рамках COP29.

Согласно информации Министерства энергетики, обсуждения состоялись на встрече министра Пярвиза Шахбазова с заместителем генсека ООН и исполнительным директором UNEP Ингер Андерсен.

Была дана высокая оценка деятельности Азербайджана как нефтегазовой страны в области «зеленой энергии» и климата, а также его участию в «глобальном обещании по метану». Отмечено, что председательство на COP29 сделало Азербайджан центром борьбы с изменением климата.

В ходе обсуждения были рассмотрены инициативы и приоритеты, включенные в повестку дня председательства на COP29, а также планы по совместным энергетическим проектам с международными партнерами.

Также был проведен обмен мнениями по сотрудничеству с UNEP в сфере сокращения выбросов метана, развитию агрофотоэлектрических систем, и проектам по переходу на экологически чистый транспорт в стране.

В ходе встречи также обсуждалась роль Всемирного дня окружающей среды, который будет организован в Баку в 2026 году, в укреплении связей между Азербайджаном и UNEP.

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