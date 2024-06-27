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Предприниматели посетили Агдамский промышленный парк

Предприниматели посетили Агдамский промышленный парк

В рамках мероприятия «Новые возможности для предпринимателей: возродим Карабах вместе», организованного Министерством экономики, представители бизнес-структур ознакомились с Агдамским промышленным парком.

Председатель правления Агентства по развитию экономических зон (IZIA) Сеймур Адыгезалов сообщил, что парк создан Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 28 мая 2021 года с целью создания в регионе производства конкурентоспособной промышленной продукции и обеспечения благоприятной деловой среды для инвесторов. По числу резидентов Агдамский промышленный парк является вторым в стране после Сумгайытского химического промышленного парка. Статус резидента промпарка получили 25 субъектов предпринимательства, еще 6 компаний зарегистрированы в качестве нерезидентов. Совокупный объем их инвестиций превышает 216 млн манатов.

За счет этих субъектов предпринимательства в промпарке планируется создать более 2 тыс. рабочих мест. На сегодняшний день инвестиции резидентов составили более 35 млн манатов, создано около 300 постоянных рабочих мест. В ближайшее время в Агдамском промышленном парке начнут работать различные производственные предприятия.

Отмечено, что резиденты промышленных парков на освобожденных территориях, начиная со дня регистрации, на 10-летний период освобождаются от налога на прибыль, имущество и землю. Кроме того, в промпарках применяются низкие арендные ставки, за счет государственных средств создается необходимая инфраструктура, обеспечение электроэнергией, природным газом, питьевой и технической водой, высокоскоростным интернетом. Расположение промзон на автомобильных и железнодорожных узлах позволит облегчить транспортировку грузов.

Была дана информация, что на освобожденных территориях применяется льготный механизм использования коммунальных услуг, освобождение от таможенных пошлин и налогов при импорте ряда материалов и сырья, а также субсидирование взносов социального страхования и другие дополнительные льготы.

В ходе ознакомления продемонстрирован видеоролик о промышленных парках на освобожденных территориях, участникам мероприятия представлена подробная информация о таких предприятиях Агдамского промышленного парка как ООО BAFCO Invest (производство обуви), ООО Mister Decor (производство обоев), ООО Metkons (производство вентиляционного, противопожарного оборудования и изделий из металла).

Ознакомившись с бизнес-перспективами парка, созданной современной инфраструктурой, механизмами государственной поддержки и деятельностью предприятий бизнесмены провели оценку инвестиционных возможностей.

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