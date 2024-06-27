Болгария примет участие в СП по проекту «зеленого энергокоридора» из Азербайджана в Европу

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Совет министров Болгарии одобрил участие страны в совместном предприятии по реализации проекта «зеленого энергетического коридора», который предусматривает транспортировку «зеленой энергии» из Баку в Центральную Европу (Азербайджан-Грузия-Европа).

Об этом говорится в публикации посла Азербайджана в Болгарии Гусейна Гусейнова в социальной сети Х.

«Инициатива основана на укреплении региональной энергетической безопасности и связи между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии, на диверсификации поставок, использовании потенциала возобновляемых источников для производства энергии в Каспийском регионе и увеличении в национальном энергетическом комплексе доли энергии, получаемой из возобновляемых источников», – отмечено в публикации.

Отмечается, что при равном долевом участии (20%) Болгария может сыграть важную роль в проекте благодаря развитой системе электропередачи, взаимосвязи с соседними странами, развитому рынку электроэнергии, инвестициям в возобновляемые источники энергии и растущему спросу на «зеленую» энергию.