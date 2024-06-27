Турки дожали чехов и сыграют в 1/8 финала чемпионата Европы (фото, видео)

Сборная Турции обыграла команду Чехии со счетом 2:1 в матче третьего тура группового этапа Евро-2024. Встреча прошла в Гамбурге.
У турок отличились Хакан Чалханоглу (51-я минута) и Дженк Тосун (90+4), у чехов — Томаш Соучек (66). Об этом сообщает РБК.
На 20-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник сборной Чехии Антонин Барак.
В 1/8 финала Турция 2 июля сыграет в Лейпциге с командой Австрии.
Таким образом, определились все пары плей-офф Евро-2024.
1/8 финала:
Германия – Дания
Франция – Бельгия
Швейцария – Италия
Испания – Грузия
Португалия – Словения
Румыния – Нидерланды
Австрия – Турция
Англия – Словакия.