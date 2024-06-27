Коротченко назвал армию Азербайджана одной из лучших в мире |
Россия пригрозила понизить уровень дипотношений со странами Запада |
Турки дожали чехов и сыграют в 1/8 финала чемпионата Европы (фото, видео) |
Военный мятеж в Боливии (обновлено, фото, видео) |
Стало ясно, почему США спешно подталкивают Баку и Ереван к заключению мира |
В Пентагоне приветствуют вклад армии Азербайджана в региональную стабильность |
В Баку молодого человека застрелили перед ТЦ (обновлено, фото, видео) |
Затулин: Заявления Григоряна о передаче Россией Карабаха Азербайджану – ложь |
Наши борцы стали чемпионами Европы, победив представителей Армении |
Главное Спорт

Турки дожали чехов и сыграют в 1/8 финала чемпионата Европы (фото, видео)

Турки дожали чехов и сыграют в 1/8 финала чемпионата Европы (фото, видео)

Сборная Турции обыграла команду Чехии со счетом 2:1 в матче третьего тура группового этапа Евро-2024. Встреча прошла в Гамбурге.

У турок отличились Хакан Чалханоглу (51-я минута) и Дженк Тосун (90+4), у чехов — Томаш Соучек (66). Об этом сообщает РБК.

На 20-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник сборной Чехии Антонин Барак.

В 1/8 финала Турция 2 июля сыграет в Лейпциге с командой Австрии.



Таким образом, определились все пары плей-офф Евро-2024.

1/8 финала:

Германия – Дания
Франция – Бельгия
Швейцария – Италия
Испания – Грузия
Португалия – Словения
Румыния – Нидерланды
Австрия – Турция
Англия – Словакия.

Теги:
Из этой рубрики
Турки дожали чехов и сыграют в 1/8 финала чемпионата Европы (фото, видео)
Спорт

Турки дожали чехов и сыграют в 1/8 финала чемпионата Европы (фото, видео)

2024/06/27, 01:11
Грузия сенсационно обыграла Португалию и вышла в плей-офф Евро-2024 (фото, видео)
Спорт

Грузия сенсационно обыграла Португалию и вышла в плей-офф Евро-2024 (фото, видео)

2024/06/27, 01:04
Наши борцы стали чемпионами Европы, победив представителей Армении
Спорт

Наши борцы стали чемпионами Европы, победив представителей Армении

2024/06/26, 22:50
Роман Григорчук назначен главным тренером «Нефтчи»
Спорт

Роман Григорчук назначен главным тренером «Нефтчи»

2024/06/26, 18:00
Португальский голкипер будет защищать ворота «Шамахы»
Спорт

Португальский голкипер будет защищать ворота «Шамахы»

2024/06/26, 00:22
Матч «Маккаби» - «Сабах» может пройти в Словакии
Спорт

Матч «Маккаби» – «Сабах» может пройти в Словакии

2024/06/25, 22:40
Армана Царукяна дисквалифицировали в США за хулиганство
Спорт

Армана Царукяна дисквалифицировали в США за хулиганство

2024/06/25, 21:28
Эльмира Мирзоева выиграла шахматное первенство Англии
Спорт

Эльмира Мирзоева выиграла шахматное первенство Англии

2024/06/24, 23:50
Месси: Бог избрал меня
Спорт

Месси: Бог избрал меня

2024/06/24, 20:43