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Иран готовится стать региональным газовым хабом благодаря контрактам с «Газпромом»

Иран готовится стать региональным газовым хабом благодаря контрактам с "Газпромом"

Подписание меморандума об организации поставок российского газа в Иран между «Газпромом» и Национальной газовой компанией Ирана (National Iranian Gas Company, NIGC) превратит исламскую республику в региональный газовый хаб и станет фундаментом для заключения более крупных российско-иранских контрактов.

Об этом заявил исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер, передает ТАСС.

«С подписанием этого меморандума Иран станет региональным газовым хабом», – приводит президентская пресс-служба слова Мохбера на встрече с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером в Тегеране.

«Решимость Тегерана и Москвы повысить уровень отношений несет важное послание всему миру, а начало пути газового сотрудничества между двумя странами приведет к подписанию более крупных соглашений и контрактов», – сказал иранский политик.

По информации пресс-службы и.о. иранского президента, Миллер на встрече с Мохбером заявил, что российский холдинг и его дочерние компании «намерены превратить этот меморандум в контракт, чтобы его положения можно было реализовать как можно скорее».

Как заявил в эфире государственного телеканала IRIB министр нефти исламской республики Джавад Оуджи по итогам встречи с Миллером, «есть все основания полагать, что в скором времени меморандум превратится в контракт и станет важной сделкой как для Ирана, так и для российского правительства».

Оуджи отметил, что РФ и Иран в совокупности обладают более 60% мировых запасов газа, а российско-иранские договоренности будут способствовать формированию «энергетического баланса в регионе». Министр уточнил, что страна «со своей инфраструктурой и газопроводами будет полностью готова к приему такого объема газа».

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