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В Шуше и Агдаме пройдет крупное мероприятие для предпринимателей

В Шуше и Агдаме пройдет крупное мероприятие для предпринимателей

27-28 июня в Шуше и Агдаме, при организации Министерства экономики, с участием более 100 представителей деловых кругов состоится мероприятие «Новые возможности для предпринимателей: возродим Карабах вместе». Цель мероприятия заключается в представлении субъектам предпринимательства инвестиционных возможностей и бизнес-перспектив Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, а также обсуждение модели государственно-частного партнерства.

В рамках визита в Карабах предприниматели ознакомятся с созданными в Агдамском промышленном парке условиями, предприятиями-резидентами, а также с ходом реконструкционных и инфраструктурных работ, проводимых в городах Шуша и Ханкенди с целью оживления экономической деятельности и обеспечения устойчивого расселения.

На мероприятии, которое пройдет в Шуше, будут организованы панельные дискуссии о применяемых на освобожденных от оккупации территориях льготах и преференциях, других мерах государственной поддержки, роли предпринимателей в восстановлении и экономической реинтеграции этих территорий. Предпринимателям представят предлагаемые к реализации на этих территориях инвестиционные проекты, экспортный потенциал продукции, логистические возможности, а также будут даны ответы на интересующие участников вопросы. Также пройдут встречи в формате G2B (государство -бизнес).

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