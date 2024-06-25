Гасанов: Операции нашей армии изучаются во всем мире

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Азербайджанская армия вот уже четыре года отмечает свой праздник как армия-победительница. Вооруженные силы Азербайджана под руководством победоносного Верховного главнокомандующего в течение 44 дней восстановили территориальную целостность страны.

Об этом заявил министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов в интервью «Азертадж» и АзТВ.

«Вы знаете, что в ходе этих операций азербайджанские солдаты проявили беспримерный героизм. Вслед за этим – в 2023 году Азербайджанская армия продемонстрировала высокий профессионализм в ходе антитеррористической операции. Пользуясь случаем, хочу поздравить азербайджанский народ, семьи шехидов, ветеранов, наших гази. Хочу поздравить весь личный состав Вооруженных сил во главе с победоносным Верховным главнокомандующим. Поздравляю солдат, матросов, гизирей, мичманов, офицеров, высокопоставленных офицеров, желаю им здоровья, успехов во имя служения Азербайджану», – отметил министр.

«Во время Отечественной войны Азербайджанская армия под руководством победоносного Верховного главнокомандующего продемонстрировала высочайший профессионализм. Осуществленные нашей армией операции, в целом, привнесли новшество в военную науку в мире. На встречах, переговорах в ходе визитов в различные страны я вижу, что к нам проявляют большой интерес. Поступают даже многочисленные обращения для изучения нашего опыта. Естественно, мы делимся опытом с государствами-союзниками, работа в этом направлении продолжается до сих пор. В то же время хочу особо отметить, – я говорил об этом и на прошлых встречах, – что, приступая к реформам в Азербайджанской армии, уважаемый господин Президент поставил конкретные задачи – создать современную, профессиональную армию, оснастить ее самым современным оружием и техникой, с тем чтобы армия была способна сражаться в самых сложных условиях. Мы добились этого. Хочу отметить, что до сих пор наш опыт изучают, мы и сами анализируем наши операции. Анализ показывает, что основные направления реформ намечены правильно. Мы увидели их результаты. Одновременно хочу подчеркнуть, что военная наука с каждым днем развивается. Мы глубоко изучаем ее. Мы изучаем и опыт, обретенный во время войны, и просчеты. Мы также изучаем использованные вооружения – применение каких из них принесло нам больше пользы, а какие недостаточно хорошо проявили себя в боях. Естественно, мы сделали выводы и заменили их. Весь этот анализ показал, что после применения опыта, обретенного во время войны, в ходе антитеррористической операции враг был разгромлен в короткий срок. В мире эту антитеррористическую операцию считают уникальной операцией, к ней проявляют интерес. Отрадно, что операции азербайджанской армии под руководством победоносного Верховного главнокомандующего обстоятельно изучаются сегодня во всем мире», – добавил он.