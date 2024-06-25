Азербайджан и Туркменистан обсудили расширение Среднего коридора

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Азербайджан и Туркменистан обсудили увеличение объемов мультимодальных грузоперевозок по направлениям Центральная Азия-Европа-Центральная Азия и Китай-Европа-Китай.

Об этом сообщает ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).

Согласно информации, находящийся с рабочим визитом в Туркменистане председатель ЗАО Ровшан Рустамов провел в Ашхабаде переговоры с председателем агентства «Туркменские железные дороги» Азатом Атамурадовым и высокой делегацией агентства «Туркмендениздеряёллары».

Стороны обсудили укрепление связей между двумя странами в железнодорожной сфере и увеличение грузооборота, а также объемов мультимодальных грузоперевозок по направлениям Центральная Азия-Европа-Центральная Азия и Китай-Европа-Китай, где существует большой потенциал для сотрудничества. Также была подчеркнута важность внедрения этих возможностей на европейском рынке.

Кроме того, в рамках визита Рустамов провел встречи с руководителями государственных концернов “Туркменнефть”, “Туркменгаз”, “Туркменхимия” и Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана, подробно проинформировал их о проделанной ЗАО работе по расширению возможностей Среднего коридора.