ОДКБ при необходимости поможет России, уверен генсек альянса |
Зеленский сменил командующего Объединёнными силами ВСУ |
При пожаре в здании НИИ в Подмосковье погибли 8 человек (обновлено, фото, видео) |
В ЕС договорились передать доходы от активов РФ Украине |
Eurasia Review: Турция и Азербайджан сломали доминирование России |
Уорлик: Франция поставками оружия Армении усложняет переговоры с Азербайджаном |
Генсек ОДКБ допустил расширение альянса |
AZAL – лучшая региональная авиакомпания в Центральной Азии и СНГ |
Меликов: Теракты в Дербенте и Махачкале были скоординированы |
Главное Экономика

Шахбазов: Азербайджан – крупнейший торговый партнер Италии на Южном Кавказе

Шахбазов: Азербайджан - крупнейший торговый партнер Италии на Южном Кавказе

Азербайджан является крупнейшим торговым партнером Италии на Южном Кавказе.

Об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

Министр отметил, что историческая дружба и стратегическое партнерство между двумя странами достигли наивысшего уровня во всех сферах.

«Италия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана. В прошлом году торговый оборот между двумя странами составил 15,6 млрд долларов. Особо следует выделить эффективное участие итальянских компаний в восстановлении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана. Также председательство наших стран в G7 и COP29 открывает новые возможности для сотрудничества», – подчеркнул министр, которого цитирует «Репорт».

По его словам, которые приводит «Тренд», энергетическое сотрудничество играет особую роль в экономическом партнерстве с Италией.

«Италия занимает первое место среди европейских стран по импорту нефти и газа из Азербайджана. Так, в прошлом году более 11 миллионов тонн нефти было экспортировано в Италию, а поставки газа в страну составили на 9,4 миллиарда кубометров», – сказал он.

Теги:
Из этой рубрики
Шахбазов: Азербайджан - крупнейший торговый партнер Италии на Южном Кавказе
Экономика

Шахбазов: Азербайджан – крупнейший торговый партнер Италии на Южном Кавказе

2024/06/24, 20:39
AZAL - лучшая региональная авиакомпания в Центральной Азии и СНГ
Экономика

AZAL – лучшая региональная авиакомпания в Центральной Азии и СНГ

2024/06/24, 18:41
Китай подготовил неприятный банковский сюрприз для России
Экономика

Китай подготовил неприятный банковский сюрприз для России

2024/06/24, 17:08
ЕС принял 14-й пакет антироссийских санкций. Что включает новый пакет?
Экономика

ЕС принял 14-й пакет антироссийских санкций. Что включает новый пакет?

2024/06/24, 12:01
Meta и Apple обсудили сотрудничество в области ИИ
Экономика

Meta и Apple обсудили сотрудничество в области ИИ

2024/06/23, 16:07
Ткаченко: В условиях санкций Азербайджан оказался близким союзником России (видео)
Экономика

Ткаченко: В условиях санкций Азербайджан оказался близким союзником России (видео)

2024/06/23, 00:45
Россия и Азербайджан готовы перейти в расчетах на нацвалюты
Экономика

Россия и Азербайджан готовы перейти в расчетах на нацвалюты

2024/06/22, 16:37
Азербайджан нарастил долю "зеленой" энергии
Экономика

Азербайджан нарастил долю «зеленой» энергии

2024/06/22, 13:25
Азербайджанская нефть подорожала
Экономика

Азербайджанская нефть подорожала

2024/06/22, 10:55