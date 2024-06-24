Шахбазов: Азербайджан – крупнейший торговый партнер Италии на Южном Кавказе

81 Просмотров

Азербайджан является крупнейшим торговым партнером Италии на Южном Кавказе.

Об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

Министр отметил, что историческая дружба и стратегическое партнерство между двумя странами достигли наивысшего уровня во всех сферах.

«Италия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана. В прошлом году торговый оборот между двумя странами составил 15,6 млрд долларов. Особо следует выделить эффективное участие итальянских компаний в восстановлении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана. Также председательство наших стран в G7 и COP29 открывает новые возможности для сотрудничества», – подчеркнул министр, которого цитирует «Репорт».

По его словам, которые приводит «Тренд», энергетическое сотрудничество играет особую роль в экономическом партнерстве с Италией.

«Италия занимает первое место среди европейских стран по импорту нефти и газа из Азербайджана. Так, в прошлом году более 11 миллионов тонн нефти было экспортировано в Италию, а поставки газа в страну составили на 9,4 миллиарда кубометров», – сказал он.