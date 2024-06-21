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Хуситы продемонстрировали беспилотный катер, которым было атаковано затонувшее судно Tutor (видео)

Хуситы продемонстрировали беспилотный катер, которым было атаковано затонувшее судно Tutor (видео)

.Йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» представило надводный беспилотный аппарат собственного производства, которым был атакован балкер Tutor, затонувший в Красном море.

На кадрах, продемонстрированных в эфире телеканала Al Masirah, запечатлен надводный беспилотник «Туфан-1» и момент атаки на судно.

Сообщается, что аппарат может нести боевую часть массой до 150 кг и развивать скорость до 35 миль в час. Он предназначен для «поражения близлежащих неподвижных и движущихся морских целей».

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