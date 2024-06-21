Хуситы продемонстрировали беспилотный катер, которым было атаковано затонувшее судно Tutor (видео)

.Йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» представило надводный беспилотный аппарат собственного производства, которым был атакован балкер Tutor, затонувший в Красном море.
На кадрах, продемонстрированных в эфире телеканала Al Masirah, запечатлен надводный беспилотник «Туфан-1» и момент атаки на судно.
Сообщается, что аппарат может нести боевую часть массой до 150 кг и развивать скорость до 35 миль в час. Он предназначен для «поражения близлежащих неподвижных и движущихся морских целей».