Хуситы продемонстрировали беспилотный катер, которым было атаковано затонувшее судно Tutor (видео)

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.Йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» представило надводный беспилотный аппарат собственного производства, которым был атакован балкер Tutor, затонувший в Красном море.

На кадрах, продемонстрированных в эфире телеканала Al Masirah, запечатлен надводный беспилотник «Туфан-1» и момент атаки на судно.

Сообщается, что аппарат может нести боевую часть массой до 150 кг и развивать скорость до 35 миль в час. Он предназначен для «поражения близлежащих неподвижных и движущихся морских целей».